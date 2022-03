Rede Mater Dei abre mais de 20 vagas de emprego; confira

A Rede Mater Dei, referência no setor de saúde no Brasil, abre mais de 20 vagas de emprego. As colocações estão disponíveis em vários níveis hierárquicos da companhia. Para se candidatar os profissionais devem possuir todas as qualificações exigidas. Acompanhe mais informações!

Rede Mater Dei anuncia novas oportunidades de emprego

A Rede Mater Dei, fundada no ano de 1980, trata-se de uma rede de serviços hospitalares, especializada em odontologia hospitalar, cirurgia ginecológica, cirurgia fetal, cirurgia robótica, patologia clínica, obstetrícia e ginecologia, cardiologia, oncologia, medicina do esporte, pediatria, cirurgia geral e mastologia. Em busca de novos profissionais, a companhia contrata candidatos que atendam todos os requisitos exigidos.

Acompanhe as vagas disponíveis pela empresa:

Estagiário Administrativo;

Estagiário Engenharia Clínica;

Auxiliar de Nutrição;

Enfermeiro Centro Cirúrgico;

Enfermeiro – Laboratório;

Técnico de Nutrição;

Auxiliar de Farmácia PCD;

Assistente de Convênios;

Gestor Médico;

Especialista Contábil;

Especialista de Segurança da Informação;

Coordenador de Infraestrutura;

Cozinheiro;

Gerente de Enfermagem;

Técnico de Eletrônica;

Enfermeiro da Qualidade;

Analista Jurídico Contratos;

Assistente Administrativo DP;

Analista de Contas do Faturamento.

Além de remuneração compatível, a companhia oferece aos selecionados diversos benefícios, que podem incluir assistência médica, cesta de natal, vale refeição, participação em lucros e resultados e café da manhã.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções na Rede Mater Dei, os profissionais deverão acessar o site de inscrição e ler atentamente todas as informações adicionais do cargo pretendido, principalmente os requisitos básicos para finalizar a sua candidatura e participar da seleção.

