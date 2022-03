Rede Mater Dei divulga NOVOS empregos; veja cargos

A Rede Mater Dei é uma rede hospitalar que oferece variadas especialidades. A companhia está em busca de novos funcionários, disponibilizando vagas de emprego em todo o Brasil. Veja, a seguir, todas as informações!

Rede Mater Dei oferece novos cargos para ocupação

A Rede Mater Dei foi fundada em 1980, e vem desenvolvendo trabalhos com transparência, encantamento, comodidade e informação. A empresa possui como especialidades, áreas como otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, oncologia e a medicina do esporte e exercício. Confira as funções disponíveis para contratação e alguns benefícios ofertados:

Analista em Contas Auditoria : vale transporte, vale alimentação, vale refeição, auxílio farmácia e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição, auxílio farmácia e assistência médica; Especialista Contábil : vale transporte, vale alimentação, vale refeição, café da manhã e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição, café da manhã e assistência médica; Especialista em Segurança da Informação : vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica; Coordenador de Infraestrutura : vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica; Gerente em Enfermagem : vale transporte, vale alimentação, vale refeição, assistência odontológica e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição, assistência odontológica e assistência médica; Eletrotécnico (Automação) : vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica; Supervisor Comercial : vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica; Técnico em Eletrônica : vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição e assistência médica; Enfermeiro (a) da Qualidade : vale transporte, vale alimentação e assistência médica;

: vale transporte, vale alimentação e assistência médica; Analista em Jurídico Contratos : vale transporte, vale alimentação, vale refeição, assistência médica e cesta de natal;

: vale transporte, vale alimentação, vale refeição, assistência médica e cesta de natal; Técnico em Enfermagem – UTI Pediátrica: vale transporte, vale alimentação, vale refeição, assistência médica e auxílio farmácia.

Como se cadastrar

Os candidatos deverão acessar o site de participação, preencher todos os campos com seus dados atuais e atentar-se aos campos obrigatórios. É de suma importância ressaltar suas habilidades profissionais.

