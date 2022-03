Reforma de imóveis também deve ser declarada. Veja como

Contribuintes que realizaram reformas em imóveis no ano de 2021, também precisam inserir essa informação no processo de declaração do Imposto de Renda do ano de 2022. De acordo com as informações da própria Receita Federal, esse dado deve constar no documento independente de quanto o cidadão gastou nesta obra.

Ainda segundo a Receita Federal, o contribuinte deve lembrar que a declaração deve conter qualquer tipo de gasto que ele tenha tido com essas reformas no ano de 2021. Inclua aí, por exemplo, os pagamentos do pedreiro, do arquiteto, dos materiais de construção e até dos móveis embutidos neste novo imóvel.

Vale lembrar ainda que esses gastos precisam ser considerados mesmo que essa construção seja quitada ou financiada. Tudo deverá constar no processo de declaração do Imposto de Renda deste ano. É importante dizer que nem todo mundo precisa apresentar esses dados, apenas as pessoas que são obrigadas a fazer a declaração este ano.

Caso o seu imóvel seja financiado, então o cidadão precisa informar o que gastou somado com o valor do financiamento pago exatamente naquele ano. Se em 2021, ele quitou R$ 100 mil de R$ 500 mil, por exemplo, deve informar esses R$ 100 mil mais o patamar gasto na obra deste referido imóvel também com base apenas em 2021.

Se o cidadão tem um imóvel já quitado, então ele apenas precisa dizer quanto gastou com a reforma e qual é o novo valor deste imóvel depois dessas mudanças. Portanto, especificamente neste caso, a situação é um pouco menos complexa. De qualquer forma, o cidadão precisa declarar tudo do mesmo jeito.

Os tipos de Reforma

É importante deixar claro que essas regras não valem para todo tipo de reforma. De acordo com analistas tributários, o cidadão só precisa declarar os valores das mudanças que foram feitas com o objetivo de melhorar o imóvel.

Então se o cidadão fez apenas uma reforma de rotina de reparação, como a troca de um teto, uma pintura simples ou a troca de uma madeira ou de um azulejo, não é preciso declarar essa informação neste momento.

Mas se essa reforma aconteceu em 2021 com o objetivo de mudar o patamar do imóvel, então isso precisa estar na declaração. De acordo com as regras da Receita Federal, essa é uma informação que precisa constar neste documento.

A declaração do Imposto de Renda

O período de declaração do Imposto de Renda começou exatamente na última segunda-feira (7). Desde então, os cidadãos têm a possibilidade de enviar este documento. O prazo final para esse envio é o dia 29 de abril.

Analistas da própria Receita Federal afirmam que a principal dica nesse momento é tentar não deixar para fazer essa declaração na última hora. As pessoas que fazem esse processo mais cedo, têm mais vantagens, como uma maior chance de receber a restituição nos primeiros lotes.

Além disso, quem faz a declaração nos primeiros dias do prazo também têm mais chances de consertar possíveis erros, que são comuns neste processo de envio de documentos para a Receita Federal.