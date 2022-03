Regata branca: 5 formas de combinar a peça em looks incríveis e inspiradores 

Está sem ideia para novos looks? Não se preocupe, pois vamos te dar algumas dicas incríveis de como criar novos looks usando regata branca. Sim, isso mesmo que você leu. A regata branca se adapta muito bem a muitos modelitos, justamente por sua simplicidade. Ela funciona muito bem combinada com diversas outras peças. Então, hoje, vamos te mostrar 5 formas de combinar a peça em looks incríveis e inspiradores. Confira!

Conheça 5 formas de combinar regata branca

Algumas peças não podem faltar no guarda-roupa feminino, dentre elas: a regata branca. Ela é uma peça coringa para montar uma infinidade de looks, independente do seu estilo. Inclusive, ela foi ressignificada pelas mulheres após a sua popularização no guarda-roupa masculino durante a década de 50.

A regata tende a ser usada como uma peça secundária, entretanto, as consultoras de estilo Josane Muriel e Renata Corsetti indicam que é importante ficar atenta aos detalhes da peça (tipo de tecido, profundidade do decote, distância da peça em relação ao corpo: mais justa ou mais larga?) na hora de montar o seu look.

Renata sugere que as regatas com tecidos mais fluidos podem compor um look para o dia, enquanto as regatas de seda podem ser uma opção bacana para compor looks para a noite.

Depois desta conversa, imagino que você esteja ansiosa para tirar a sua regata branca da gaveta e montar um look incrível. Pensando nisso, vamos te apresentar 5 ideias para te inspirar na criação do seu lookinho:

Se você é baixinha, aposte no look monocromático.

Este é um truque simples e fantástico para as mulheres com menos de 1,60 m, porque usar um look todo com a mesma cor provoca um efeito de alongamento. Sendo assim, a mulher baixinha é vista com mais alguns centímetros.

Calça pantalona + regata branca = Baixinha mais alta!

Monte o seu conjuntinho!

Pegue a sua regata e repare bem nela: seu tecido, sua cor, seu estilo, seu caimento. Pense e procure quais peças do seu guarda-roupa combinam com ela e selecione aquelas que poderiam formar um conjuntinho: elas podem ter a mesma cor, o mesmo tecido ou estilo, ou até mesmo, completar uma à outra:

Regata que valorize os braços e o colo + Calça mom jeans = Look equilibrado!

Regata branca + Saia branca = Look sofisticado!

Nesta criação, é importante pensar no look como uma ferramenta para valorizar o seu corpo, assim como, te deixar confortável na ocasião.

Confiança e conforto precisam andar juntos!

Como usar regata branca no verão?

A regata branca traz a ideia de leveza em si mesma, ainda mais quando pensamos em regatas de cetim ou seda. Por isso, ela é uma peça que combina muito com o frescor do verão. Mas, como usar a peça em seus looks?

Nó na regata + saia jeans + óculos de sol = Look leve!

Não ficou com a cara do verão?

Fique ligada nas tendências!

Como sabemos, a moda é cíclica: aquilo que já foi moda pode voltar a ser tendência vintage. No verão de 2021, as tendências dos anos 2000 voltaram com tudo: bandanas, correntinhas e a calça de boca larga. Por conta disso, indicamos que você fique de olho nas tendências do momento para se inspirar na hora de criar os seus looks. Ah! E esta é a nossa dica para você:

Bandana + calça de boca larga + regata branca = look vintage!

Nada como relembrar os bons tempos, não é mesmo?

Use e abuse dos acessórios!

Com o toque dos acessórios na composição de um look, podemos valorizar os traços naturais da mulher e incrementar a sua produção.

Em composições de looks com peças neutras, como é o caso da regata branca, você pode usar e abusar de acessórios sem ficar over.

Confira algumas sugestões:

Bandana

Bucket

Mix de correntes

Corrente masculina

Maxicolares

Lenço no pescoço

Brincos ousados

Mix de pulseiras

Bônus: Como usar a regata branca no ambiente de trabalho?

A regata é uma peça descontraída, logo, ela geralmente não é associada ao ambiente corporativo. No entanto, a consultora de estilo Josane Muriel pontua que a peça pode ser usada neste ambiente como parte de um look corporativo:

Regata branca com alças grossas + Blazer/Jaqueta + Calça = Look para o seu job!

Nesta composição, você pode investir em um maxicolar ou em um brinco ousado para arrematar o look. Então, aproveite a oportunidade para compor um look que demonstre a identidade através do seu visual.

Caso você tenha aposentado a sua regata branca por falta de ideias, agora é hora de tirar a sua regata branca da gaveta e montar alguns looks incríveis inspirados em nossas dicas e truques. Lembre-se: use as peças e os acessórios que você tem para chegar onde deseja estar!