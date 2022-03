Regininha tem fim enigmático em O Clone; relembre o que acontece com personagem

O fim da personagem Regininha (Viviane Victorette) levanta questionamentos até os dias atuais, 21 anos após a sua exibição original. A jovem, amiga de Mel (Débora Falabella), que ajuda a filha de Lucas (Murilo Benício) a se envolver ainda mais no mundo das drogas, terá um desfecho enigmático na trama.

Sem rumo após “perder” os amigos para a clínica de reabilitação, a personagem decide dar um rumo para a própria vida e vai em busca da mãe. No entanto, Regininha não é bem recebida pela matriarca, que a expulsa de casa como um animal.

No capítulo final da trama, Regininha volta a ser mencionada por Mel, reabilitada e afastada das drogas há um ano. A personagem da o testemunho na reunião do Narcóticos Anônimos:

“Eu sou uma dependente química em recuperação. Só por hoje em não bebi, só por hoje não me droguei. É muito difícil viver assim, um dia de cada vez, uma vida inteira em um dia. Eu deixei muitas páginas em branco na minha vida. Muita coisa eu sei que vou conseguir recuperar, mas muita coisa eu sei que perdi pra sempre, mas eu tô lutando pra me levantar. E sei que com a ajuda de vocês eu vou conseguir”.