Reinaldo Gottino está internado e sem previsão de alta, diz emissora

Foto: Reprodução/Instagram



Após sentir fortes dores no peito nesta quarta-feira (23), Reinaldo Gottino está internado em São Paulo. O apresentador do “Balanço Geral”, da RecordTV, foi encaminhado para o hospital depois do mal súbito e não chegou a apresentar o programa na emissora.

Segundo comunicado da emissora enviado para a “Contigo”, Gottino está estável, mas sem previsão de alta. “Reinaldo Gottino está com quadro estável no Hospital Moriah, em São Paulo. Os médicos resolveram, por precaução, internar o apresentador para fazer exames complementares. Ainda não há previsão de alta”, diz a nota.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias