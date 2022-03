Relacionamento ioiô? Entenda as polêmicas por trás do término de Gabi Martins e Tierry

Após colocarem um ponto final no relacionamento mais uma vez, Tierry e Gabi Martins foram flagrados juntos na última segunda-feira (28) em um hotel no Rio de Janeiro. Apesar do flagrante, os dois postaram fotos no local sem a presença do outro, como se nem estivessem no hotel.

De acordo com informações de Leo Dias, do “Metrópoles”, um dos motivos para os dois não aparecem mais juntos seria o empresário da sertaneja, que supostamente não gostaria do cantor. Outro motivo seria a família da ex-BBB que já não gostaria de vê-la novamente reatando com Tierry.

O iBahia, que nunca perde nenhum detalhe, separou alguns pontos importantes para você relembrar as principais polêmicas em que o casal já esteve inserido e entender o relacionamento ioiô.

Término em janeiro



Logo no início de 2022, chegou ao fim o namoro entre Tierry e Gabi Martins. Segundo o colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, o ex-casal decidiu colocar um ponto final na relação de pouco mais de um ano.

“Eu tô bem triste, tirando esse tempo pra respirar”, disse Gabi em entrevista ao jornalista.

“Estou em Maceió e ele está em São Paulo. Vamos ver se nos encontramos ou em São Paulo ou no Rio. Independentemente de tudo, ele é especial pra mim e foi! Quero resolver da melhor forma. Juntos ou separados, meu respeito continua”, pontuou a ex-BBB.

Ainda segundo a publicação do jornalista, os conflitos entre Tierry e Gabi foram decisivos para o fim do relacionamento.

Rumores de gravidez



Um segredo do casal que pode ter sido o gatilho para o desgaste entre os dois, foi revelado. De acordo com o colunista Erlan Bastos, do ‘Em Off’, a sertaneja e ex-‘BBB 20’, Gabi Martins estava grávida do baiano, mas acabou perdendo o bebê.

Ainda segundo a publicação, a notícia da gravidez não foi anunciada pelo ex-casal por conta do relacionamento conturbado em que viveram. Erlan Bastos ainda fala que Gabi mandou mensagem para o cantor afirmando que não queria mais continuar com ele e Tierry seria, apenas, pai do seu filho.

Foto: Reprodução/Instagram

Confusão em festa



Em dezembro de 2021, Gabi Martins fez um festão de luxo com direito a shows e convidados ilustres. Mas o que roubou a atenção mesmo foi uma confusão que aconteceu entre Tierry e Junior César, empresário da ex-BBB. As informações são de Fábia Oliveira, do Em Off.

Segundo a colunista, o cantor estava visivelmente embriagado e foi impedido pelo profissional que cuida da carreira da sertaneja de pedi-la em noivado durante o evento. O motivo seria o foco da comemoração, que era sobre o novo trabalho da loira, o EP “Piseiro”, o pedido poderia ofuscar o lançamento.

Para a jornalista, Gabi negou as informações: “O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Quem passou essa informação está bem equivocada”, disse. Porém, circula na web um vídeo em que o cantor aparece no palco da festa falando sobre o episódio.

“Eu iria pedir ela em noivado, mas eu fui proibido de pedir em noivado”, diz Tierry no vídeo. Logo depois, a sertaneja aparece para falar algo no ouvido dele, segundo a jornalista um puxão de orelha por ter bebido demais.

Climão com fãs



Tierry já se revoltou com os fãs de Gabi Martins e Gui Napolitano, que desejam o retorno do casal do “BBB 20”.

O cantor foi atacado após a ex-BBB Emilly Araújo, revelar que ligou para a sertaneja para avisar que não tinha um relacionamento com Gui, após os dois ficarem em uma festa.

“As pessoas tão perdendo a porr* da noção, com esse negócio de ship de casal que não deu certo! Bagulho é doentio valendo! A galera vai longe demais para fazer com que a vontade deles seja atendida. Toxidade surreal. Inescrupulosos. Esse povo conhece Deus? Te contar viu…”, escreveu em sua página no Twitter.

