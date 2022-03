Renan Filho é o melhor governador da história de Alagoas, afirma Ronaldo Lopes

Investimentos em todos os municípios fundamentam análise do Prefeito de Penedo

Decom PMP

O governador Renan Filho entregou novos investimentos ao povo da região do Baixo São Francisco nesta terça-feira, 22, durante encontro realizado em Penedo que reuniu autoridades e a população local com representantes dos municípios de Piaçabuçu, Igreja Nova e Porto Real do Colégio.

O melhor governador da história de Alagoas – palavras do Prefeito Ronaldo Lopes – entregou veículos (caminhão compactador de lixo e carro-pipa), inaugurou a rodovia Penedo-Pindorama (AL 105), inaugurou a sede própria das delegacias municipal e regional da Polícia Civil (CISP tipo 2) e assinou a ordem de serviço para asfaltar 16 km de ruas localizadas no centro e em mais seis bairros de Penedo (Dom Constantino, Raimundo Marinho, Santa Luzia, Senhor do Bonfim, Santo Antônio e Santa Isabel).

Além dessas melhorias, Renan Filho viabilizou a construção de uma Unidade Básica de Saúde em Igreja Nova, a ser construída no povoado Conceição; destinou recursos para a compra de equipamentos de som e de iluminação para o Centro de Convenções de Penedo; e oficializou mais uma obra estruturante para a região ribeirinha, a pavimentação da Rodovia AL 230, chamada de Caminhos do Imperador.

A nova estrada liga Penedo a Porto Real do Colégio, beneficiando a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros que terá o acesso asfaltado a partir da AL 100, rota principal entre o Litoral Sul e o Agreste cuja recuperação de Igreja Nova a São Sebastião está em andamento para sua conclusão.

“Ninguém tem dúvida que o seu governo é o melhor da história de Alagoas”, afirmou Ronaldo Lopes, dirigindo-se a Renan Filho, gestor que recuperou e melhorou a rede pública de ensino, reduziu a criminalidade em Alagoas, dotou o estado da melhor malha viária do Brasil, construiu hospitais, ampliou a assistência social e enfrentou a pandemia de Covid da melhor forma.

“Renan Filho fez uma verdadeira revolução em Alagoas, pra não falar só em nosso município, e o nosso povo não lhe faltará porque nós sabemos ser gratos e reconhecemos quem ajuda Penedo”, completou Ronaldo Lopes, que entregou uma placa em agradecimento, em nome do povo de Penedo, ao governador que recebeu 86% dos votos dos eleitores penedenses em sua reeleição.

Sobre o tema política, Renan Filho informou seu afastamento do cargo que será assumido pelo deputado Paulo Dantas (em função do vice Luciano Barbosa ter sido eleito prefeito de Arapiraca) e que Penedo precisa ter sua representatividade fortalecida, citando os nomes de Guilherme Lopes para a Assembleia Legislativa Estadual e o de Marcius Beltrão para a Câmara Federal.

Após a solenidade em Penedo, Renan Filho e comitiva seguiram para o município de São Brás, vizinho de Porto Real do Colégio, retornando em seguida para Maceió.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte