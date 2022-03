Renata Lo Prete vira meme na web após demora do ‘BBB 22’; entenda

A âncora do Jornal da Globo, Renata Lo Prete, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter, na madrugada desta terça-feira (8) após a demora do jogo da discórdia no “BBB 22”.

Marcado para terminar às 23:35h, o reality show pegou o espaço da sessão de filmes “Tela Quente” e ainda estava no ar às 00:29h, atrasando mais uma vez o jornal da madrugada da emissora que começou cerca de uma hora depois do previsto.

Internautas que não deixam passar nada, criaram memes em torno da espera da jornalista para o início do noticiário. Em um deles, Renata aparece apontando o apresentador Tadeu Schmidt como “incoerente”, em referência ao jogo mais recente.

Em outro tweet um usuário se questiona se a jornalista “tira um cochilo” antes de começar o jornal e a própria Renata respondeu com bom humor: “Quem dera”.

Confira:

