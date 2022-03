Renda extra? Aprenda a fazer um Brownie Fudge para adoçar a tarde ou o bolso

As contas apertaram e está em busca de uma renda extra? Hoje o iBahia e a Harald, te ensina como preparar uma receita de Brownie Fudge decorado que é ideal para vendas ou até para um lanche da tarde diferenciado.

Com muito chocolate a receita é uma ótima opção para aqueles que estão em busca de uma renda extra, e se você for uma delas a dica é utilizar as aparas pressionadas no fundo da forma para fazer a camada do doce nesta receita.