Repaginada, Denise Rocha faz tratamento para engravidar

Denise Rocha voltou aos holofotes após internautas compararem suas fotos antigas com as atuais, depois dos procedimentos estéticos que fez numa harmonização facial. O rejuvenescimento da modelo, que ficou famosa no Brasil como a Furacão da CPI, em 2012, não é a única novidade em sua vida. Aos 38 anos, ela quer ser mãe.

Entre as opções de Denise também está a de ter filhos não biológicos. “Já pensei e penso em adotar caso o tratamento não dê certo. Mas, infelizmente, no Brasil é muita burocracia para a adoção”, opina.

Após chocar a web ao reaparecer com visual quase que irreconhecível, a modelo e ex-assessora parlamentar Denise Rocha, revelou quais procedimentos estéticos realizou para mudar o visual. Ela fala que, além dar uma esculpida no corpo, realizou um peeling de fenol, que tem como o objetivo “rejuvenescer seu rosto”.

O objetivo da modelo era ficar com “um rosto mais feminino”. Para isso, ela retirou o ácido hialurônico que havia colocado há anos atrás, com o auxílio de uma enzima chamada de hialuronidase.

“Eu tinha feito, e com o tempo eu vi que não tinha ficado legal. Encontrei uma biomédica que retirou o produto e refez. Refiz a boca, o peeling de fenol… Fiz tudo aos poucos. Como eu fiquei muito sem aparecer, as pessoas se assustam, né? Mas foi uma coisa bem gradativa, mas eu não pretendo mudar mais nada, não “, explicou.

A loira, que mora em Brasília, também passou por uma harmonização facial, com preenchimento no rosto, lábios nariz e mandíbulas e nas famosas “maçãs do rosto”. Os seios, ela garante, no entanto, que não turbinou. “Dizem que mexi no peito, mas sempre foram grandinhos. Só vou fazer isso após ser mãe”, afirma.