Repentista Bule Bule tem pé amputado em decorrência da diabetes

Foto: Divulgação

O repentista e cordelista baiano Bule Bule teve um dos pés amputados devido a complicações da diabetes. O filho do artista informou ao g1, nesta terça-feira (1º), que o pai passa bem.

De acordo com Paulo Azevedo, a cirurgia de amputação aconteceu em outubro de 2021, porém, o caso foi divulgado apenas agora. “No final de outubro, ele sofreu esse incidente por causa da diabetes e de problemas vasculares. A gente procurou um atendimento de emergência e, para salvar a perna de meu pai, ele precisou passar por intervenção cirúrgica. Graças a Deus, esse movimento deu certo”, afirmou.

Ainda segundo o filho do mestre, a informação do amputação não foi logo divulgada pois a família esperava a sua recuperação: “A gente estava aguardando a recuperação dele, da cirurgia de amputação, foi um processo mais difícil por ele ser diabético”.

A família do artista contou com ajuda financeira de amigos para cobrir os custos da cirurgia, medicações e adaptações em casa, para o uso da cadeira de rodas que Bule Bule precisa usar, nesse momento pós amputação. “Xangai foi quem fez o movimento de levantar recursos, porque a pandemia tá atrapalhando os rendimentos de quem trabalha com a cultura. Nós conseguimos o dinheiro para pagar as medicações, despesas médicas. Agora a gente espera o quadro dele avançar, para vermos a necessidade de uma prótese”, concluiu Paulo.

