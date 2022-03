reprovação de Bolsonaro diminui entre quem começou a receber

Os eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018 e passaram a receber o Auxílio Brasil em fevereiro, se mostraram mais satisfeitos com o governo. A informação faz parte da pesquisa Quaest/Genial divulgada nesta semana e as informação são da CNN Brasil.

Para se ter uma ideia, entre os eleitores que recebem Auxílio Brasil e elegeram Bolsonaro 41% declararam que o governo agiu “pior do que esperavam”. Em fevereiro a situação piorou e o índice de pessoas neste grupo que reprovavam o governo subiu para 45% e agora em março caiu para 23%.

A aprovação positiva também subir em janeiro, 23% avaliaram o governo como “melhor do que esperavam”, 25% em fevereiro e um número ainda maior em março – 31%. Há ainda aqueles que avaliaram com0“nem melhor nem pior” do esperado, sendo 36% em janeiro, 27% em fevereiro e 44% em março.

Já para os eleitores que não recebem o auxílio Brasil a avalição negativa também caiu.

Um total de 35%, em janeiro, afirmaram que a condução do governo era “pior do que esperavam”, porcentagem que não mudo em fevereiro e caiu para 29% em março.

A avaliação positiva deste grupo foi de 23% em janeiro, subiu para 30% em fevereiro e atingiu 34% em março.

A pesquisa contou com 2 mil entrevistas de 10 e 13 de março de 2022, incluindo cidadão espalhados pelo país e maiores de 16 anos.

Com as eleições em 2022, a corrida eleitoral é uma realidade. Na próximas semanas o cenário deve ainda se intensificar, já que em primeiro de abril termina o prazo para troca de partido. Depois disso, os políticos que atuam em algum cargo devem renunciar caso queiram concorrer algum cargo diferente.

Calendário Auxílio Brasil de março de 2022

Confira o calendário completo do Auxílio Brasil, pagamentos começam no dia 18 e terminam no último dia do mês.

NIS com final 1 – dia 18 de março (sexta-feira)

NIS com final 2 – dia 21 de março (segunda-feira)

NIS com final 3 – dia 22 de março (terça-feira)

NIS com final 4 – dia 23 de março (quarta-feira)

NIS com final 5 – dia 24 de março (quinta-feira)

NIS com final 6 – dia 25 de março (sexta-feira)

NIS com final 7 – dia 28 de março (segunda-feira)