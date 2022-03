Reservatório de Sobradinho pode atingir 100% da capacidade nesta quinta

Foto: Reprodução / Chesf

O reservatório da Usina Hidroelétrica de Sobradinho deve atingir nesta quinta-feira (31), após quase 16 anos, 100% de sua capacidade.

A expectativa da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), era de que o reservatório chegasse a sua capacidade total no primeiro dia de abril, após uma análise técnica feita pela Companhia na segunda-feira (28), no entanto, as chuvas do verão anteciparam a boa notícia.

Com a cheia do maior lago artificial da América Latina, será possível voltar os olhos para a recuperação do nível no reservatório de Itaparica.

O lago, que é o principal reservatório para abastecer o consumo do Nordeste, também exporta energia para o Sudeste e Centro-Oeste. A expectativa é de que com a cheia, seja amenizada a crise hídrica do país.

O índice pode ainda ajudar a reduzir os custos na geração de energia e os agricultores locais, além de fortalecer o turismo.

