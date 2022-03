Ressaca: Baile Barra Ondina confirma shows de Harmonia e Durval neste sábado (5)

Foto: Sércio Freitas

O Baile Barra Ondina, evento que contou com quatro dias de festas durante o carnaval, marca a Ressaca da folia no sábado (5), no Clube Espanhol, em Ondina. Com Harmonia do Samba e Durval Lelys como atrações, a abertura dos portões acontece às 16h. Os ingressos estão à venda no Sympla.

No último dia do evento, na terça (1º), os cantores Bell Marques e Tuca Fernandes fizeram um dueto e cantaram “Praieiro” e “Menina Me Dá Seu Amor”. Além dos veteranos do carnaval de Salvador, a festa teve show de banda Filhos de Jorge e do grupo É O Tchan!

Ressaca Baile Barra Ondina

Atrações: Harmonia do Samba e Durval Lelys

Quando: Sábado (5), a partir das 16h

Onde: Clube Espanhol, Ondina

Ingressos: Sympla

