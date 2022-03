‘Ressaca da Pipa’ é cancelada por conta da chuva em Salvador; saiba mais

Devido às fortes chuvas em Salvador neste final de semana, o evento “Ressaca da Pipa”, com shows de Parangolé e Thiago Aquino, foi cancelado. A informação foi divulgada pelos organizadores do evento.

O evento aconteceria nesta sábado (5), no Pipa Beach Club (Praia do Flamengo). As compras on-line efetuadas através do site boratickets.com.br serão canceladas automaticamente num prazo de até 72h. Não é necessário solicitar via e-mail.