Ressaca de carnaval apresenta shows de Parangolé e Thiago Aquino no próximo sábado (05)

Foto: Divulgação

A ‘Ressaca de Pipa’ sedia, no sábado (5), shows de Parangolé e Thiago Aquino, no Pipa Beach Club, localizado na Praia do Flamengo. O evento, opção para curtir a ressaca da folia com os pés na areia e hits das atrações escaladas, começa a partir das 16h. Os ingressos estão à venda no Bora Tickets.

No evento, a banda Parangolé, comandada por Tony Salles, apresenta um repertório repleto de canções já conhecidas pelo público como “Não que eu vá”, “Senta Agora”, “Uau que delícia” e “Ela não quer guerra com ninguém”. Enquanto Thiago Aquino, nome em ascensão no estado, traz “Casamento Cancelado”, “Tô bem mal”, “Ligação Covarde” e muito mais.

RESSACA DE PIPA

Data: 5 de março

Atrações: Parangolé e Thiago Aquino

Horário: A partir das 16h

Local: Pipa Beach Club (Praia do Flamengo)

Ingressos: R$ 150,00

Vendas: Bora Tickets

