Ressaca do Baile Barra Ondina é cancelada por conta do mau tempo em Salvador

A ressaca do Baile Barra Ondina, que seria realizada neste sábado (5), no Clube Espanhol, em Salvador foi cancelada devido à instabilidade climática e previsão de mais chuvas intensas para todo o fim de semana na capital baiana.

O evento teria os shows de Durval Lelys e Harmonia do Samba. A decisão foi tomada pela produção do evento, que prioriza a segurança de todos os envolvidos no eventos.