Ressaca do Carnaval?! Confira agenda de eventos entre 3 e 6 de março

Bloquinho da Take It Easy

Bloquinho Take It Easy vai movimentar a orla de Salvador. O evento, comandado pela banda de samba Take it Easy, tem chamado atenção no cenário musical baiano com ensaios que remontam os tradicionais sambas do Rio de Janeiro. Com 14 integrantes, o grupo traz no vocal Filipe Pithon, Talita Cardoso e Fernando Pithon. O Bloquinho da Take It Easy terá show de abertura com Lucas Babidi.



Quando? 06 de março, às 14h

Onde? Circo Picolino (Av. Octávio Mangabeira – Pituaçu)

Ingressos? R$ 30 // Vendas @bandatakeiteasy

O cantor Tom Dantas da Bahia apresenta seus maiores sucessos em um show especial na próxima sexta. O anfitrião receberá como convidado, o cantor, rei do forró temperado, Zelito Miranda. O primeiro show da noite fica por conta da Banda Seu Maxixe.

Quando? Dia 4 de março, às 19h

Onde? Villa Armazém, Vilas do Atlântico

Ingressos? R$ 20 // Sympla e local do evento

*Só entram vacinados

No sábado, dia 05, a banda volta ao palco do Paciência Bar, na Praia da Paciência, para agitar o público. Já no domingo, 06, tem show na Zomo Zone Salvador, também no Rio Vermelho, com direito ao melhor pôr do sol da cidade!

Quando? 05 de março, às 21 horas

Onde? Paciência Bar, Praia da Paciência, Rio Vermelho

Ingressos? R$ 25 // Local do evento

Quando? 06 de março, às 16 horas

Onde? Zomo Zone Beach Lounge, Rio Vermelho

Ingressos? R$ 50 // Local do evento

Show de Motumbá – Projeto Gira Mundo

Em clima de ressaca carnavalesca a banda Motumbá, liderada pelo músico Alexandre Guedes, receberá o cantor Tonho Matéria e a cantora Semiseria na quarta edição do “Projeto Gira Mundo”. Os shows, que estão acontecendo no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, sempre a partir das 19h. A abertura será do DJ Fábio Angola.

Quando? Dia 4 de março 2022, às 19h

Onde? Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho

Ingressos? Gratuito (acesso controlado)

*Só entram vacinados

O evento, que será gratuito e com limitação de público, receberá diversas atrações, entre elas, o músico Guedez, idealizador do evento, DJ ÉOCROSSS, cantora DAI, Áurea Semiseria, Gibi e Sistema Paggotrap.

Quando? Dia 5 de março, às 18h

Onde? Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho

Ingressos? Gratuito

*Só entram vacinados

ESPETÁCULOS