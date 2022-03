Restaurante da família de Vyni dobra faturamento após o ‘BBB 22’

Visto como planta pelos internautas, a participação de Vyni no “BBB 22” é muito bem recebida pela sua família. O pai do brother, Cícero Sousa, revelou para o jornal “Extra” que o faturamento do restaurante da família dobrou após a entrada do jovem no reality show.

“Olha, eu nem acreditei. Vem gente até de outros estados, como Paraná e São Paulo, para conhecer o restaurante e pede até para tirar foto do quarto do Vinicius, onde ele grava os vídeos dele”, explicou.

O estabelecimento fica em Crato, Ceará, e possui como carro-chefe o pirão com costela, que dá nome ao restaurante. Pelo valor de R$30, duas pessoas podem comer a especiaria.

“Foi meu pai quem começou o comércio. E o prato ficou bastante conhecido, as pessoas gostam muito. Um prato dá para duas pessoas”, finalizou.

Veja mais notícias sobre o BBB 22 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias