Restituição do Imposto de Renda 2022: confira a calendário

No dia 7 de março marcou o início do prazo para envio da declarção do imposto de renda. O prazo limite, por outro lado, vai até o dia 29 de abril. Depois de enviar a declaração, é o momento de esperar a restituição do Imposto de Renda. Aí é quando bate a ansiedade e a dúvida sobre quando o dinheiro será creditado. Apesar da restituição ser feita por etapas, assim como no caso do FGTS, diferente desse último, o dinheiro não fica disponível de acordo com a data de aniversário. A distribuição é feita por lotes e segue alguns critérios. Confira também: Restituição do Imposto de Renda 2022: confira quem tem direito

Critérios de recebimento da restituição A prioridade na hora de receber a restituição do Imposto de Renda pertence: Especialmente aos idosos a partir dos 60 anos;

Pessoas portadoras de deficiência física;

Professores para quem a renda principal é o magistério.

Quem entregou a declaração do Imposto de Renda com antecedencia. Calendário da restituição do imposto de renda

Tanto no ano de 2020 bem como em 2021, o calendario para restituição foi antecipado devido a pandemia. O mesmo acontece este ano.

A liberação do valor se dará em cinco lotes. O primeiro será liberado em 31 de maio, enquanto o úlimo no dia 30 de setembro.

Abaixo você pode conferir o calendário completo das restituições:

Lotes Datas 1º lote 31 de maio de 2022 2º lote 30 de junho de 2022 3º lote 29 de julho de 2022 4º lote 31 de agosto de 2022 5º lote 30 de setembro de 2022

A Receita Federal informou que o valor recebe uma correção de acordo com a taxa Selic. Essa correção leva em consideração o começo do mês de maio e o acréscimo de 1% no mês em que será feito o depósito.

Formas de crédito da Restituição do Imposto de Renda

Tradicionalmente o dinheiro da restituição é creditado em conta corrente, de pagamento ou mesmo poupança, informada pelo contribuinte.

Contudo, além desses três meios, esse ano a Receita Federal informou uma novidade: a possibilidade que a restituição seja efetuada por meio do Pix.

Para que isso aconteça o contribuinte deverá informar a chave Pix com CPF.

Optei pelo crédito via Pix; perco a prioridade?

Não. A opção do crédito via Pix não anula as regras já estabelecidas para quem tem a prioridade. Contudo, é importante lembrar que o valor da restituição do imposto de renda não pode ser creditado nem em conta de terceiros ou em conta-salário, ainda que seja do próprio contribuinte.