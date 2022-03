No dia 29/03/2022, aconteceu o sorteio do concurso 1766 do Timemania. O valor acumulou para 7,2 milhões de reais no sábado, dia 26/03/2022, pois ninguém conseguiu acertar a aposta. No sábado, os números sorteados foram os seguintes: 4-23-32-47-49-64-66. E o time de coração foi o querido Sampaio Corrêa, grande nordestino. Confira o resultado de loterias.

Sabe como funciona a Timemania?

Jogar na Timemania é muito fácil e essa é uma ótima jogatina para as pessoas que são amantes de esportes, principalmente de futebol. Então, acompanhe para saber o resultado do sorteio do concurso 1766 do Timemania, vamos saber como funciona?

Você pode fazer as suas apostas online ou presencialmente em uma rede de loterias da Caixa Econômica Federal. Dessa forma, se você for fazer a sua aposta presencialmente, o valor que você pagará é o valor de 3 reais. Entretanto, se você fizer a sua aposta virtualmente, a loteria online exige um valor mínimo que é de 30 reais para cada vez que você for apostar.

Afinal, como fazer a sua aposta na Timemania para ficar com muitas chances de ganhar essa bolada?

Cada cartela possui 80 números e o apostador deve escolher 10 números, não existindo a possibilidade de aumentar as suas chances escolhendo mais números para o sorteio.

Dentre os 80 números que existem na cartela, apenas 7 números são sorteados e o ganhador do prêmio leva a maior quantia se tiver acertado os 7 números. Assim, existem prêmios para quem acertar 6 números ou 5 números, por exemplo, porém esses valores diminuem gradativamente.

Além de ser sorteado o prêmio maior que se dá graças aos 7 números sorteados, acontece também o sorteio do time de coração. Neste caso, o valor é fixo e é pago para os que acertarem qual é o time do coração naquele dia no sorteio.

Veja como saber se você foi sorteado no sorteio do concurso 1766 do Timemania

Os sorteios acontecem às terças-feiras, quintas-feiras e também aos sábados. Já os jogos dos dias começam a ter seus números sorteados por volta das 20h no horário de Brasília. Dessa forma, por ter mais de um sorteio acontecendo geralmente no dia, pode ser que o horário ultrapasse um pouco. Entretanto, não se preocupe, porque ele irá acontecer.

O espaço físico onde o sorteio é realizado é um específico das loterias da Caixa.

É importante que você acompanhe a partir desse horário para saber se você foi o ganhador do dia.

Como funciona o prêmio do concurso 1766 do Timemania

O prêmio do dia 29/03/2022, como dito anteriormente, acumulou em 7,2 milhões de reais. Dessa forma, o prêmio funciona com mais da metade do valor para quem conseguir acertar mais de 6 números. Ou seja, quem acertar os 7 números sorteados leva a maior quantia que será estabelecida.

A quantia começa a cair e fica bem inferior para os que acertam 6 números. Então, imagine que a porcentagem total tem 100%. Assim, quem acertar os 7 números leva 50% e os outros 50% ficam divididos entre os que acertaram 6 números e 5 números. A menor porcentagem fica com quem acerta o time de coração.

Portanto, fica desta forma:

Quem acertar 7 números dos que forem sorteados, leva 50% do valor;

Quem acertar 6 ou 5 números dos sorteados, leva 20% do valor total;

E para os que acertarem o time do coração, sua recompensa é receber a quantia de 10% do valor total.

Por isso, é muito vantajoso tentar buscar os 7 acertos nessa aposta.

Confira o resultado do concurso 1766

Veja agora qual foi o resultado desse dia e saiba se você foi O Vencedor de todo o valor. Ou se ainda precisará jogar novamente para treinar a sua sorte e alcançar o seu objetivo. Então, confira abaixo os números sorteados.

E o time do coração foi: Atlético MG

Acertou a aposta e não sabe como retirar o prêmio? Veja abaixo o que você deve fazer

Se você apostou em cheio nos números sorteados e levou o maior valor, você precisa buscar o seu dinheiro em uma agência bancária. Para isso, é necessário que você leve um documento de identidade com foto e a comprovação do seu bilhete. Seja ele retirado da internet é impresso ou em mãos com a sua aposta feita em uma casa lotérica.

É importante que você saiba, que em casos de grandes valores, por questões burocráticas, a transição do valor para você pode demorar alguns dias.

Mas caso você não tenha acertado todos os números e você tenha um valor para retirar menor que R$1.900,00, você pode retirar em uma casa lotérica, levando um documento de identificação com foto é o seu bilhete também.

Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas para fazer suas apostas! Boa sorte!