Reta final de ‘Um Lugar ao Sol’: Stephany revela segredo de Christian para Érica

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Stephany (Renata Gaspar) contará o segredo de Christian (Cauã Reymond) para sua irmã, Érica (Fernanda de Freitas).

Tudo começará após a personal desconfiar da aproximação entre a moça e o ricaço, após ela dar um flagra no rapaz saindo do apartamento onde sua irmã está hospedada. “Que história é essa, Stephany, de ficar mandando mensagem para o Renato? Fora que eu acabo de ver ele saindo do prédio. Será que você pode me explicar o que é que ele estava fazendo aqui?”, perguntará Érica.

“Escuta, por que é que tudo comigo tu acha que tem que ter sacanagem? A gente estava bebendo, batendo um papo, não pode? Aqui: ele me deu de presente”, tentou explicar a mulher. “O Renato te deu isso? A troco de quê?”, questionará a personal.

“A troco de me agradar, caramba! Engraçado como tu é incapaz de acreditar que alguém pode se interessar por mim, não é? Acontece que o Renato, meu bem, tu não conhece como eu conheço”, rebaterá Stephany.

Não convencida das respostas da irmã, Érica pergunta se os dois estão tendo um caso. “O Renato é um homem íntegro, decente, ele acaba de ter uma filha”, soltará. “Claro, todo mundo é íntegro, decente, menos eu. Pois fique sabendo que do Renato tu não sabe da missa a metade”, disparará a moça como resposta.

“Tô falando que ele faz tu, o Santiago, a Bárbara, a família inteira de idiota. E não é de hoje”, finalizará a mulher antes de ser sequestrada por Roney, seu ex-marido.

