Reta final: Elenice é internada à força por Christian em ‘Um Lugar ao Sol’

Nos últimos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Elenice (Ana Beatriz Nogueira) será internada à força por Christian (Cauã Reymond) após criar uma confusão na mansão de Santiago (José de Abreu). Com Alzheimer, ela acabará desnorteada após o acontecido.

Segundo informações do “.”, na terça-feira (22), o ricaço levará a mãe para o local contra a vontade dela. “Renato, eu estou falando com você. Para onde você está me levando, eu posso saber?”, questionará ela.