Reta final: veja resumo da semana na novela ‘Um Lugar ao Sol’

A reta final de ‘Um Lugar ao Sol’ promete altas emoções. Haverá pegação entre Ravi e Lara e arrependimentos por parte de Stephany. Saiba o que acontece na novela entre os dias 7 e 12 de março:

7 de março:

Felipe observa estarrecido Rebeca beijando Jonas dentro do carro. Felipe diz a Júlia que pensa em retomar seu projeto de ir a Paris. Ravi e Thaiane se beijam. Christian/Renato diz a Bárbara que deseja adotar uma criança. Breno vê Gabriela na praça cuidando de Maria e pergunta a Ilana se ela está namorando a médica.



8 de março:

Stephany pede perdão para Érica por ter voltado com Roney, mas a irmã decide demiti-la. Érica agradece a ajuda que Christian/Renato lhe deu na escola de Luan. Rebeca fica sabendo que Felipe vai para Paris. Lara chega de Buenos Aires. A assistente social apresenta Ludmila a Bárbara e a Christian/Renato. Lara pede para Ravi levá-la a Pouso Feliz para o casamento de Mateus. Stephany pede ajuda a Érica, dizendo que Roney irá matá-la. Christian/Renato oferece o apartamento de Botafogo para Stephany. Teodoro diz a Bárbara que está preocupado com a saúde de Elenice.



9 de março:

Helena e Paco discutem. Gabriela briga com Ilana porque a produtora não assume o namoro. Christian/Renato se prontifica a levar adiante a investigação sobre o sistema de desvio de dinheiro da Redentor organizado por Túlio e Ruth. Stephany descobre a falsa identidade de Christian/Renato ao encontrar no celular de Joy uma gravação em que a moça fala tudo sobre a relação de Ravi com o amigo. Christian/Renato seduz Stephany para garantir o segredo sobre sua verdadeira identidade.



10 de março:

Noca vê no jogo de cartas uma pessoa nova na vida de Lara. Ravi revela a Aníbal que não está apaixonado por Thaiane. Ana Virgínia fica chocada ao saber durante a sessão de terapia com Breno que o fotógrafo passou a noite com Júlia. Ana Virgínia demite Júlia. Edgar e Júlia se reencontram no grupo de alcoólatras. Incentivado por Júlia, Edgar deixa um recado no celular de Cecília, dizendo que gostaria de rever a filha. Stephany liga para Christian/Renato, exigindo um novo encontro entre eles. Roney ameaça Stephany.



11 de março:

Christian/Renato livra Stephany Roney. Christian/Renato conta a Érica que hospedou Stephany no apart-hotel para a manicure se esconder de Roney. Christian/Renato compra um anel para Stephany e outro para Bárbara. Rebeca desconfia do interesse de Edgar em se aproximar de Cecília. Edgar e Cecília se encontram. Thaiane conta a Noca que Aníbal mentiu para ela e que ele não está trabalhando. Noca termina com Aníbal. Noca passa mal depois que Lara a pressiona para saber quem é o pai de Jerônimo.



12 de março:

Ravi beija Lara. Thaiane decide voltar para Confins depois que escuta a conversa de Noca e Lara sobre o beijo de Ravi. Lara fica angustiada com o sumiço de Thaiane. Lara acha muita coincidência Thaiane ser da mesma cidade de Noca, ao saber por Ravi que a jovem é de Confins do Alto.