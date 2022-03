Retail Liquidity Provider (RLP) – Notícias Concursos

A oferta Retail Liquidity Provider (RLP) possibilita que a própria corretora, banco de investimento, banco múltiplo ou outro participante contratado pela corretora seja a contraparte das ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários de seus clientes de varejo, trazendo maior liquidez aos clientes para realizarem suas negociações nos mercados operados pela Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Retail Liquidity Provider (RLP)

Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), a Retail Liquidity Provider (RLP) foi desenvolvida junto com o mercado, em um processo de consulta pública, com o objetivo de aperfeiçoar a regulamentação do mercado de capitais brasileiro para incentivar o crescimento dos investidores pessoas físicas atendidos pelas áreas de varejo dos bancos e corretoras.

Oferta exclusiva para ordens agressoras

De acordo com a Bolsa de Valores do Brasil (B3), esse novo tipo de oferta é exclusivo para ordens agressoras, ou seja, aquelas em que são negociados os melhores preços de compra e venda. A oferta Retail Liquidity Provider (RLP) está disponível para minicontratos de dólar (WDO) e índice (WIN) e para ações, define a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

A oferta pode ser visualizada apenas pela corretora que a enviou

A oferta Retail Liquidity Provider (RLP) não fica visível no livro central de ofertas. Ela pode ser visualizada apenas pela corretora que a enviou. No momento em que o negócio for fechado, ele fica transparente, imediatamente, para o público, explica o Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Ela pode ser usada exclusivamente para fechar negócios de clientes de varejo. Quando o negócio não for fechado, a oferta Retail Liquidity Provider (RLP) é cancelada ao final do dia.

O preço é ajustado pela plataforma de negociação

Conforme informações da Bolsa de Valores do Brasil (B3), o preço é ajustado pela plataforma de negociação, de forma contínua e automática, para oferecer as melhores condições de liquidez e preço ao cliente pessoa física. Ou seja: ao fechar um negócio, ele terá sempre um preço igual ou melhor do que o disponível no livro central de ofertas.

Prioridade para quem estiver aguardando o fechamento do negócio

Quando os preços forem iguais aos do livro central de oferta, quem estiver aguardando o fechamento de negócio terá prioridade garantida, caso ofereça uma quantidade suficiente para atender, total ou parcialmente, a oferta do cliente de varejo da corretora, informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3). Acompanhe as informações oficiais e saiba mais detalhes sobre o mercado de investimentos de forma ampla.