Revalida 2021: está disponível lista de aprovados na 2ª etapa

O resultado da 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021 já está disponível. Ao todo, essa edição do exame contou com 3.838 médicos aprovados.

Os participantes da 2ª etapa do Revalida 2021 podem conferir a lista de aprovados por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

De acordo com as orientações do edital, aqueles que foram aprovados devem entrar em contato com o setor de diplomas da universidade brasileira selecionada por eles para agendar a entrega dos documentos. A entrega da documentação é obrigatória para revalidação.

A universidade deverá realizar os procedimentos de revalidação de diplomas no prazo de até 60 dias. O médico poderá exercer a profissão no Brasil assim que o seu diploma for validado pela instituição brasileira. Os candidatos reprovados na 2ª etapa do Revalida 2021 podem continuar tentando a revalidação se inscrevendo nesta etapas nas duas próximas edições do exame. O Inep aplicou as provas da 2ª etapa do Revalida 2021 nos dias 18 e 19 de dezembro. De acordo com o órgão, a aplicação aconteceu em 22 cidades: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Niterói (RJ), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Santa Maria (RS), Teresina (PI) e Uberlândia (MG). Sobre o Revalida A criação do Revalida se deu por meio da Portaria Interministerial nº 278, de 17/03/2011. O exame é de caráter obrigatório para todos os médicos que cursaram medicina no exterior e desejam exercer a profissão no Brasil. A avaliação conta com duas etapas e ambas são eliminatórias. A primeira fase é de caráter teórico, enquanto a segunda conta com uma avaliação prática, de habilidades clínicas. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário! Leia também UnB publica a lista de aprovados na 3ª etapa do PAS 2021; saiba mais.

Fonte: Notícias Concursos