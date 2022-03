Reviravolta e gravidez: saiba final de Yvete em ‘O Clone’

Uma das personagens mais lembrada da carreira de Vera Fischer, a Yvete de “O Clone”, terá ainda mais destaque na reta final da trama de Glória Perez.

Nos últimos capítulos, a loira ganhará uma grande reviravolta após todo o sofrimento que passou com os golpes de Alicinha (Cristiana de Oliveira) e o rompimento de seu noivado com Leônidas (Reginaldo Faria).

Após a verdade sobre Léo (Murilo Benício) aparecer e todos descobrirem que ele é um clone de Diogo, Yvete reatará seu relacionamento com o empresário e engravidará de gêmeos. Ela também retomará sua amizade com Deusa (Adriana Lessa), após o barraco protagonizado pela loira ao achar que havia sido traída pela amiga.

No desfecho da trama, a loira aparecerá com as crianças no colo no quarto de Dalva (Neusa Borges), que novamente verá gêmeos naquela mansão. Nesse momento, o ricaço aparecerá no local para ver a amada e os novos herdeiros.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias