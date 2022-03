Revoltada, Jade conta a Lais que não se pode confiar em Eliezer

Jade está bastante revoltada com o comportamento de Eliezer no BBB 22. Durante a madrugada desta sexta-feira (4), a influenciadora ficou sabendo através de Scooby que o designer já planejou votar nas meninas do quarto lollipop.

“Ele foi um cara que saiu do Lollipop e foi conversar com várias pessoas pra votar em pessoas do Lollipop. Eu nem me meti mas eu vi ele conversando com pessoas dando opções tipo ‘Nessa pessoa do Lollipop eu voto'”, falou o surfista na ocasião.

Chateada, a paulista chamou Lais para conversar e declarou que não confia mais em Eliezer. Estou tendo as minhas dúvidas se podemos confiar no Eliezer. Ele contou sim para o D.G que votou nele no último paredão.gora as coisas estão fazendo sentido. Acho que não devemos falar isso para o Vyni, até porque ele também faz parte disso”, falou Jade.

Ao notarem a aproximação do brother, as duas mudaram de assunto.

