Ricky Tavares comemora papel em ‘Além da Ilusão’ e Caroline Dallarosa comenta: ‘Presentão’

Ricky Tavares apareceu nas redes sociais na última segunda-feira (14) para comemorar sua entrada em “Além da Ilusão”. O ator publicou uma foto com Caroline Dallarosa e recebeu uma declaração da atriz.

“E esse trio! Inácio, Arminda e Clarinha”, escreveu na legenda da publicação. “Coisa mais linda! Amo muito você viu? Presentão que eu ganhei”, comentou a atriz.

No mesmo dia, a ruiva também compartilhou cliques com o ator na praia. “Esse casal chegou com tudo abalando as telinhas! O que acharam? Aliás amo tu tatu”, escreveu. “Você é a melhor parceira!! Obrigado demais por me receber tão bem”, respondeu Ricky.

Confira os cliques:

