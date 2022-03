Rico Dalasam lança versão ao vivo da faixa ‘Braille’; assista

Foto: Lilo Oliveira/Divulgação

O cantor e compositor Rico Dalasam lança a versão ao vivo do single “Braille”, gravada no Encontro DDGA. A faixa, já conhecida e querida pelo público, ganhou o “Prêmio Multishow” de música do ano em 2020.

“Tanto lugar que a gente tem chegado outra vez e nem se compara com o tanto que falta chegar. Esses registros do Encontro DDGA é pra quem ainda não foi e para quem estava lá com a gente nesse grande momento. Estou apaixonado pelo que estamos fazendo”, afirmou Rico.

O vídeo, dirigido por Aisha M Bikila, foi gravado na Casa Natural musical em São Paulo e a distribuição digital do lançamento fica por conta da Altafonte Brasil. Confira:

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias