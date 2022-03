Rina Services abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

A Rina Services, certificadora internacional, abre vagas de emprego para o estado do Rio de Janeiro. As funções abrangem diferentes áreas da companhia e para se inscrever basta atender todos os requisitos do cargo pretendido. Acompanhe mais informações!

Rina Services anuncia oportunidades no Rio de Janeiro

A Rina Services, operando no Brasil desde 1994, oferece aos seus clientes classificação de navios, testes, inspeções e verificação de conformidade. A companhia atende empresas públicas e privadas sempre contribuindo com a segurança e sustentabilidade para alcançar níveis altos de qualidade.

Acompanhe as vagas disponíveis e todos os requisitos exigidos pela companhia:

Engenharia Estagiário : inglês nível intermediário, boa comunicação, raciocínio lógico, agilidade, estudar no período noturno e residir no Rio de Janeiro;

: inglês nível intermediário, boa comunicação, raciocínio lógico, agilidade, estudar no período noturno e residir no Rio de Janeiro; Analista de Folha de Pagamento : graduação concluída em áreas relacionadas, pacote office avançado, Sistema SAP, experiência em departamento pessoal, inglês e espanhol avançados;

: graduação concluída em áreas relacionadas, pacote office avançado, Sistema SAP, experiência em departamento pessoal, inglês e espanhol avançados; Analista de Dados Well Data Analysis: conhecimento em ferramenta BI, linguagem SQL, Ms Office, banco de dados, sistemas de informação, construção de poços de petróleo, soluções analíticas, experiência mínima de dois anos em desenvolvimento de implantações, graduação concluída em áreas relacionadas e registro no conselho regional da função.

Além de remuneração compatível, a companhia disponibiliza aos candidatos diversos benefícios, que podem incluir home office, vale transporte, vale refeição, plano médico e odontológico.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa Rina Services, os profissionais que tiverem interesse em participar da seleção devem obrigatoriamente atender todos os requisitos do cargo pretendido. As inscrições estão sendo feitas através do site de inscrições.

