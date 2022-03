Rio São Francisco: 4 tópicos importantes para você estudar

O rio São Francisco é um dos mais importantes do nosso país, possui diversas quedas d’águas e cânions de até 80 metros de altura.

O tema sempre surge em questões de vestibulares e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sobretudo relativas às grandes obras de transposição do rio. Acompanhe o artigo e fique por dentro do assunto.

Localização do rio São Francisco

O rio São Francisco contempla os estados de:

Minas Gerais

Bahia

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

Goiás e Distrito Federal.

Sua nascente fica localizada na Serra da Canastra em Minas Gerais. Possui 2.830 km, segue em direção a Bahia, até Pernambuco, de lá começa a ir sentido sudeste, e passa por Alagoas e Sergipe, até chegar no Oceano Atlântico.

Nas áreas próximas a nascente, possui rios perenes, devido a quantidade de chuvas. Já nas regiões semi áridas, os rios são temporários.

Afluentes do rio São Francisco

O rio São Francisco tem 158 afluentes, sendo 90 perenes e 68 temporários, através deles forma-se a Bacia do São Francisco, com uma extensão de 641.000 km².

Importância econômica

A importância do rio para o desenvolvimento econômico de Estados e do país é muito relevante.

Usina Hidrelétrica de Três Marias em Minas Gerais abastece parte da região sudeste

Hidrovia para transporte de produtos agrícolas da região de Pirapora de Minas Gerais, Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco.

Agricultura irrigada na produção de frutas, sobretudo nas regiões de Petrolina (PE) e Lagoa Grande (BA)

Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga em Pernambuco

Em Alagoas estão instaladas as Usinas Hidrelétricas Delmiro Gouveia, Moxotó e Xingó, responsáveis por fornecimento de energia elétrica para boa parte do nordeste.

Além disso, os lagos, quedas d’águas, entre outras paisagens, são exploradas para turismo, promovendo a economia das regiões.

Transposição do rio São Francisco

A transposição do rio São Francisco é um projeto que está sendo tocado pelo Governo Federal, para distribuir a água do rio, através de canais, para regiões atingidas pela seca.

Os Estados contemplados com a transposição são:

Pernambuco

Paraíba

Ceará

Rio Grande do Norte

A obra está dividida em dois eixos voltados para captação de águas, ambos no Estado de Pernambuco. O eixo norte na cidade de Cabrobó e o eixo leste na cidade de Floresta.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre o Rio São Francisco? Não deixe de ler também – Seca no Nordeste: um resumo sobre o problema.