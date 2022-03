Riscos de faltar combustível no Brasil não é descartado, segundo especialistas

Em um momento onde os brasileiros estão debatendo sobre qual pode ser o maior preço da gasolina e do diesel no país em virtude dos conflitos que estão ocorrendo na Rússia e Ucrânia, além do anúncio de que os Estados Unidos vão bloquear o petróleo russo, existem riscos até maiores como uma possível situação de desabastecimento no combustível do país.

Parte do Governo Federal está preocupado com a crise e de um possível risco de desabastecimento, isso poderia levar o Brasil ao risco de ficar sem combustível para abastecer os seus veículos e máquinas.

Se o país insistir em praticar no mercado interno um valor que seja muito diferente do mercado internacional, os consumidores poderão ficar sem condições de continuar a abastecer os seus veículos. Isso também acontece pelo baixo poder de compra dos brasileiros, que não têm a mesma condição de pagar R$ 25 em litro de gasolina como nos Estados Unidos.

Petrobras admite defasagem nos preços do combustível e diesel

Neste momento, existe uma defasagem dos preços que são praticados pela Petrobras e que está estimada em até 40% para o diesel e a gasolina, considerando o fato de que não foi realizado um reajuste nos últimos 55 dias. As informações são de que os estoques da estatal estão se acabando e a produção nacional não seria suficiente para dar conta.

Cerca de 30% do mercado interno têm uma dependência dessa importação que é feita por parte de empresas privadas com parceria juntamente à Petrobras, sendo que esta é a fatia que depende do mercado internacional que neste momento atravessa um período onde o barril de petróleo chegou a ser cotado em US$ 139.

Mais ricos temem o desabastecimento

Até a elite nacional teme a real possibilidade de desabastecimento. Neste momento, o risco não estaria em uma possibilidade de ter um combustível de R$ 12 a 14 para os mais riscos, mas sim a real chance de se ficar sem combustível já a partir do próximo mês. Para o consumidor mediano, uma gasolina em R$ 10 já poderia ser o começo do caos.

Dentro do Governo Federal, já existe quem comenta sobre a possibilidade de que o litro da gasolina possa chegar a R$ 15 por ação, o que gerou comentários sobre a possibilidade de se criar um “Auxílio Combustível” à população mais pobre.

Entenda como o bloqueio dos Estados Unidos ao petróleo russo pode afetar a situação no Brasil

Com a decisão dos Estados Unidos de bloquear o petróleo vindo da Rússia, as instituições financeiras já afirmam que em breve o preço do barril deverá chegar aos US$ 139. Putin disse que o Ocidente deve se preparar para ver o preço do barril em até US$ 300 ainda em 2022, caso os países sigam com mais sanções.

Em um ano de Eleições para Presidente, muito já se comenta sobre como um aumento do combustível para acima de R$ 10 poderia cravar a eventual reeleição do Presidente Jair Bolsonaro em 2023.