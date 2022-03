RJ: MP pede volta das aulas em 13 escolas usadas como abrigo em Petrópolis

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) solicitou o retorno “imediato” da aulas presenciais em 13 escolas que têm servido como abrigo em Petrópolis para as pessoas desabrigadas pelas fortes chuvas que ocorreram há cerca de um mês. As tempestades causaram a morte de mais de 200 pessoas e deixaram centenas de desabrigados no município.

O pedido do MP-RJ foi feito por meio de uma ação à Justiça na última quarta-feira (23). O MP vai realizar na próxima segunda-feira, dia 28 de março, uma audiência pública “para deliberar sobre a garantia das aulas presenciais”.

De acordo com balanço feito pelo MP, 13 escolas que deveriam ser usadas como abrigo por no máximo 48h por causa das fortes chuvas foram transformadas “em abrigos provisórios, o que gerou impacto direto na educação de crianças e adolescentes matriculados”.

Após cerca de um mês das fortes chuvas, Petrópolis voltou a registrar uma nova tempestade no dia 20 de março. Em cerca de duas horas de chuva, o município registrou o volume de água esperado para todo o mês.

Nesse sentido, o MP explica que as pessoas voltaram a usar as escolas como abrigo. “Com as últimas chuvas que atingiram a cidade, com níveis pluviométricos alarmantes, ocorridas em 20 de março, os cidadãos que haviam voltado para suas casas retornaram aos abrigos, ou seja, às escolas, novamente impactando na imperativa volta às aulas”, disse a procuradoria.

Assim, o MP solicita um “plano emergencial” que garanta a volta das aulas presenciais para os alunos matriculados nessas escolas de Petrópolis atingidos pela ocupação das unidades.

