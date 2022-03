Rock nacional: Caian lança clipe de ‘Não me deixe mudo’; assista vídeo

Foto: Patrícia Almeida/Divulgação

O cantor e compositor baiano Caian lança o clipe do single “Não me deixe mudo”, primeira faixa do seu segundo álbum “Paixão e outras drogas”. A canção apresenta uma história de amor verdadeira, onde, na versão audiovisual, apresenta imagens desde o princípio do trabalho, passando por ensaios e bastidores, até chegar às gravações.

“Nesta faixa de abertura, me apresento em primeira pessoa dando o tom do que virá ao longo do álbum. O título ‘Não me deixe mudo’ faz referência a uma canção de Walter Franco, ‘Me deixe mudo’: eu queria romper o silêncio, falar o que sou e vivi”, contou o cantor. “A música veste uma roupagem mais clássica de rock, com guitarras, baixo e bateria, além de órgão, violão e pandeirola, numa sonoridade que remete ao rock canção de Cazuza”, continuou.

Além de ser responsável pela composição e pela voz da faixa, Caian também toca guitarras, violão 12 cordas e teclados, junto com Lefer (baixo), Maurício Braga (bateria) e Rafael Fraga (pandeirola). Os arranjos são de Caian, Eric Budney e Maurício Braga, com produção musical de Arthur Romio.

Confira o videoclipe de “Não me deixe mudo”, de Caian:

