Rockwell abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Rockwell, referência em informações de automação industrial, está com novas oportunidades para o estado de São Paulo. As vagas estão disponíveis em várias áreas de atuação. Acompanhe todas as informações e cargos disponíveis para inscrição!

Rockwell anuncia novos empregos em São Paulo

A Rockwell, fundada no ano de 1903, está presente em vários países ao redor de todo mundo, e hoje é líder em oferecer aos seus clientes ferramentas que garantem o crescimento de suas carreiras, sendo uma referência em automação industrial.

Veja as vagas disponíveis e todos os requisitos exigidos:

Estagiários em Logística : estar em curso superior, inglês avançado, vivência em Excel, Power Bi e disponibilidade para atuar diariamente em horário de estágio;

: estar em curso superior, inglês avançado, vivência em Excel, Power Bi e disponibilidade para atuar diariamente em horário de estágio; Customer Care Internship : estar em curso superior, inglês fluente, Excel avançado, vivência em SAP e disponibilidade para atuar diariamente em horário de estágio;

: estar em curso superior, inglês fluente, Excel avançado, vivência em SAP e disponibilidade para atuar diariamente em horário de estágio; Estagiários em Inside Sales : estar em curso superior, inglês fluente, Excel avançado, vivência em SAP e disponibilidade para atuar diariamente em horário de estágio;

: estar em curso superior, inglês fluente, Excel avançado, vivência em SAP e disponibilidade para atuar diariamente em horário de estágio; Estagiários em Administração de Contratos: estar em curso superior, inglês avançado, vivência em Excel, Power Bi e disponibilidade para atuar diariamente em horário de estágio.

Além de remuneração compatível, a empresa oferecerá aos novos contratados uma série de vantagens, que incluem previdência privada, plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, horários flexíveis, gympass, home office, telenutrição, telemedicina e canal de suporte emocional.

Como realizar seu cadastro

Para fazer parte da equipe de colaboradores Rockwell, os profissionais deverão atender todos os requisitos do cargo pretendido antes de concluir o seu cadastro. As inscrições podem ser feitas através da página de inscrição.

