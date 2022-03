Rockwell divulga NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Rockwell, líder global em automação industrial, divulga novas vagas de emprego em São Paulo. As oportunidades abrangem vários níveis hierárquicos e estão disponíveis para candidatura de vários currículos profissionais. Acompanhe as vagas!

Rockwell abre NOVAS oportunidades de emprego em São Paulo

A Rockwell, líder global em automação industrial, está presente em mais de 80 países com sede localizada nos Estados Unidos desde 1903. Com novas ocupações, a empresa está em busca de candidatos que atendam a todas as exigências do cargo que pretende atuar.

Veja as oportunidades e requisitos exigidos:

Estagiário em Administração de Contratos: inglês em nível básico e cursando superior em Administração;

Estagiário em Insides Sales: graduação em andamento de preferência em Administração ou Engenharia, inglês intermediário, espanhol intermediário e impedimentos para estagiar por seis horas diárias;

Customer Care Internship: graduação em andamento em Engenharia ou Administração, fluente em inglês, espanhol será um diferencial, Excel avançado, conhecimentos em SAP e disponibilidade para estagiar durante seis horas diárias;

Estagiário em Logística: graduação em andamento em Contabilidade, Administração ou Finanças, inglês avançado, conhecimento em Excel, Power Bi e impedimentos para estagiar durante seis horas diárias.

A empresa oferece um ambiente diverso e inclusivo, disponibilizando vagas exclusivas e incentivando que profissionais PCD’s, independente de gênero e etnia se inscrevam para participar da seleção.

Como se inscrever

Para ocupar uma das funções na empresa Rockwell, é importante que os interessados atendam às exigências. Para efetuar o cadastro, basta acessar a página de inscrições.

