Rodovia BA-093 passa por serviços de manutenções nesta semana; confira calendário de obras

Foto: divulgação

A Concessionária Bahia Norte começa uma série de obras nas rodovias do Sistema BA-093 a partir desta segunda-feira (14). De acordo com o cronograma serão realizados diversos serviços de manutenção ao longo da BA-093, BA-512, BA-521, BA-526 (Cia/Aeroporto), BA-535 (Via Parafuso), BA-524 (Canal de Tráfego) e Via Metropolitana (VMCLF).

No local, serão realizados serviços de manutenção de drenagem, implantação de uma adutora de água, desobstrução de bueiro e implantação de duto para transporte de gás.

A Bahia Norte reforçou em nota que os trechos que recebem intervenção estarão devidamente sinalizados, mas é importante que os motoristas respeitem os limites de velocidade para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam nos serviços.

Confira a programação:

BA-526

Limpeza de drenagem superficial entre os km 9 e 12, roçada manual e mecanizada entre os km 9 e 22, desobstrução de bueiro no km 14 e relocação de balizadores para canteiro no km 15.

BA-535

Roçada manual e mecanizada entre os km 0 e 22, relocação de balizadores para canteiro no km 16, manutenção de defensa entre os km 9 e 24. Também serão realizadas intervenções feitas por empresas terceiras, como adequação de acesso no km 12,5, implantação de acesso a empreendimento no km 15 e implantação de duto para transporte de gás entre os km 22 e 25.

Via Metropolitana

Roçada manual e mecanizada entre os km 34 e 38, manutenção de defensa nos km 32 e 37 e revitalização de iluminação em entroncamento no km 38, 740.

BA-512

Monitoração de elementos de drenagem entre os km 47,4 e 51,8.

BA-521

Monitoração de elementos de drenagem entre os km 0 a 7.

BA-524

Requalificação de acesso no km 18,5 – serviço realizado por empresas terceiras.

Leia mais sobre Bahia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias