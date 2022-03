Rodovias do sistema BA-093 passam por obras de manutenção até o dia 13 de março

Durante esta semana, a Concessionária Bahia Norte recebe mais uma série de intervenções para manutenção e melhorias nas rodovias BA-093, BA-524 (Canal de Tráfego), BA-526 (Cia/Aeroporto), BA-535 (Via Parafuso) e Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas (VMCLF). Dentre as obras previstas estão: limpeza de drenagem, podas em árvores, duplicação multivias e manutenção de drenagem.

Confira todas as intervenções:

BA-093

Roçada manual e mecanizada entre os km 0 e 7, limpeza de drenagem entre os km 3 e 10, poda em árvore entre os km 22 e 45, obra de duplicação multivias entre os km 00 e 03, recuperação em talude pós processo erosivo no km 36, manutenção de drenagem no km 10 e manutenção de defensa no km 21.