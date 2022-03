Rodrigo, do BBB 22, rememora família ‘tóxica’: ‘construí valores sozinho’

Após participar da dinâmica especial no BBB 22, Rodrigo Mussi retornou à cidade natal, São José dos Campos. Nesta sexta-feira (18), o ex-participante do reality usou os stories do instagram para exibir o apartamento onde mora e falou sobre a família desestruturada.

“Eu sofri muito, sofri muito com meus pais, que foram tóxicos. Nunca sentei à mesa pra jantar ou almoçar como uma família. É muito difícil construir os valores sozinho, sabia?”, desabafou.