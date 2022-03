Rodrigo faz delação sobre ex-BBB 22: ‘não quis rever a galera’

A dinâmica com os eliminados do BBB 22 ainda nem começou nesta quinta-feira (17) mas já está rendendo altas fofocas. De acordo com Rodrigo Mussi, segundo eliminado da edição, um participante não possui qualquer vontade de reencontrar o resto do elenco.

“Gente, teve um eliminado que pediu camarim separado e não quis encontrar ninguém. Não quis rever a galera. Tá isolado e só vai encontrar no programa. Acho que não posso falar o nome, mas não achei legal não”, revelou o empresário nos stories do instagram.

Rodrigo não chegou a citar nomes, mas os internautas acreditam que se trata de Naiara Azevedo, cantora que deixou a casa na terceira semana. “Naiara foi a única que apareceu sozinha no vídeo dela”, “Ta certíssima. Encontrar esse povo falso pra que?” e “Que besteira é essa de Naiara” foram algumas das reações.

