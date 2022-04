Rodrigo Mussi, do ‘BBB 22’, assistiu à final do Paulistão momentos antes de grave acidente

São paulino de alma e paixão, o ex-BBB Rodrigo Mussi assistiu ao primeiro jogo da final do Paulistão momentos antes do seu grave acidente acontecer. O empresário assistiu a partida ao lado de amigos, entre eles estava o também ex-BBB Guilherme Napolitano.

A 1ª partida da final da competição paulista terminou com vitória do São Paulo sobre o Palmeiras por 3 a 1.

Acidente

O acidente aconteceu após um carro de aplicativo colidir com um caminhão carregado com soja na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O passageiro, que estava sem cinto de segurança, foi arremessado, sofreu múltiplas lesões, e foi levado ao hospital em estado grave. O motorista do carro passa bem. O impacto quebrou o eixo do caminhão.

Através do Twitter, a equipe de Rodrigo Mussi confirmou o acidente e pediu orações pelo empresário. “Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele”, escreveu os adms do ex-brother.

Neste momento Rodrigo está passando por uma cirurgia para drenar o hematoma. O ex-BBB está sendo atendido no Hospital das Clínicas da USP. A família de Rodrigo saiu de Taubaté se reunir com o empresário em São Paulo.

Anônimos e famosos utilizaram as redes sociais para enviar boas vibrações ao ex-participante do ‘BBB 22’. “Que ele fique bem logo! Na torcida por aqui.”, desejou um. “Vou fazer uma oração aqui! Vai ficar tudo bem, Rodrigo! A gente te ama! Forças”, reagiu outro. Veja stories do ex-BBB abaixo:

Foto: Reprodução | Instagram