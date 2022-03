Rodrigo Mussi nega qualquer possibilidade de namorar Lais: ‘não me mete nessa’

Os fãs de Rodrigo Mussi não possuem limites. Na torcida por um romance, eles enviaram para o ex-BBB uma moldura dele abraçado com Lais Caldas. O modelo usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para excluir qualquer possibilidade de romance.

“Meu, olha o recebido aqui, ó, a galera é muito doida, ‘véi'”. “Ó, entende uma coisa: a Laís é minha amiga, o Gustavo vai ser meu amigo, não me mete nessa pelo amor de Deus! É bonitinho [mostrando a foto] mas é como amizade. E outra coisa: os dois são lindos juntos, tá, de verdade. Falei uma vez com a Laís [fora da casa] no lado profissional, foi domingo, rapidinho, cara… Ela tá esperando o Gustavo, tá apaixonada, por favor”, começou.

O ex-Brother reforçou a torcida pelo relacionamento da médica com Gustavo. “Viu, ó, então não me mete nessa. Tô fora, sou amigo dos dois, vou ser padrinho dos dois de casamento aí”, encerrou.

