Rosiane Pinheiro relata abusos sexuais e desabafa sobre depressão no auge da carreira

Em seu perfil no Twitter, a modelo, que no início da semana começou a falar sobre o assunto em entrevista ao podcast PodZé, relatou ter sido abusada sexualmente durante a infância por pessoas que viviam em sua casa, além de ser explorada pela madrasta.

“Ao completar 18 novamente outro abuso onde o homem me deu um boa noite Cinderela. Eu estava desacordada e ele tirou minha virgindade e após fiquei desacordada por mais de um dia, e ainda assim ele saiu falando para todo mundo que tinha tirado a minha virgindade porém não contou a parte que ele tinha me dopado pra isso acontecer”.

No Twitter, a artista explicou que foi enganada sobre os contratos que assinava e que nunca chegou a ter as mesmas oportunidades que suas colegas da época, Scheila Carvalho, Carla Perez e outras.

“As pessoas até hoje pensam que minha vida foi e é fácil e que eu sou MILIONÁRIA muitas pessoas perguntam Rosiane como você não é rica se você fez Playboy e ganhou tanto dinheiro! Eu respondo sim ganhei dinheiro porém não tanto quanto as pessoas imaginam pois eu não tinha noção. Do quanto de dinheiro que entrava pois quem administrava tudo não era eu, ou seja da minha revista eu não recebi nem 30% do valor que foi negociado”.

Os percalços da fama fizeram com que a dançarina desenvolvesse uma depressão no auge da carreira.

“Eu fiquei de depressão no ano que eu estava no auge em todos programas de tv nacional, desfilando em escolas de samba rio e sp porém a banda. Mudou de empresários e esse novo empresário disse “vocês irão ficar um ano sem fazer show” isso no auge eu fiquei desesperada pelos meninos da banda porque eu continuaria ganhando meu dinheiro e fazendo minhas coisas mas eu comecei pensar, e os meninos? As famílias?”.