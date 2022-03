Rui Costa assina exonerações de João Leão e secretários do PP

Foto: Divulgação

As exonerações do vice-governador, João Leão, do cargo de secretário de Planejamento (Seplan) e dos secretários da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SHIS) foram publicadas, na manhã desta terça-feira (15), no Diário Oficial do Estado. Além deles, foi emitido também a saída do chefe de gabinete da SHIS.

O texto assinado pelo Governador Rui Costa anunciou ainda os substitutos das pastas. João Leão segue com o vice-governador. Confira como fica a pasta:

Cargo de Secretário do Planejamento – Sai João Felipe de Souza Leão e entra Cláudia Ramos Peixoto

Cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico – Sai Nelson Souza Leal entra Paulo Roberto Britto Guimarães

Cargo de Secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – Sai Leonardo Góes Silva entra Fábio Rodamilans Silva

Cargo de Chefe de Gabinete, símbolo DAS-2A, da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – Sai Leonardo Ramacciotti Miranda e ainda não há substituto.

Entenda saída

O vice-governador João Leão (PP) rompeu com o governador Rui Costa (PT) na segunda-feira (14). O martelo foi batido após o Rui Costa desistir de disputar uma vaga no Senado. João Leão deve firmar uma parceria com ACM Neto (União Brasil) logo em breve. Em nota oficial, o Partido Progressista afirma que “decidiu buscar novos caminhos”. Leia abaixo: