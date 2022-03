Rui Costa autoriza concurso para contratação de professores e coordenadores pedagógicos

O governador Rui Costa autorizou a realização de um novo concurso público para a Secretaria de Educação do Estado (SEC) para a contratação de professores e coordenadores pedagógica. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (2).

Serão oferecidas 1.806 vagas para professores de Ensino Médio e 307 vagas para coordenadores pedagógicos que deverão atuar em unidades escolares da Educação Básica e em Núcleos Territoriais da Educação (NTEs).