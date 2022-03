Rui Costa critica decisão de prefeituras baianas que flexibilizaram uso de máscaras

Rui lembrou que as duas cidades, no final de 2021, já haviam liberado a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e voltado atrás. “Porto Seguro é o que tem o maior número de mortes e contaminados do estado. Graças a Deus os números continuam caindo e não é por mais 10 ou 15 dias que a gente vai mudar alguma coisa”, disse o governador, em entrevista coletiva.