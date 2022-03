Rui Costa diz que é precipitado flexibilizar do uso de máscara na Bahia

O governador Rui Costa afirmou que a Bahia não tem um ‘horizonte’ para flexibilizar o uso de máscara. No Twitter, ele afirmou estar otimista com a redução no número de casos de Covid-19, mas acredita ser precipitado para tomar essa medida.

“Se o número de casos de #coronavírus continuar caindo ao longo da semana na Bahia, flexibilizaremos ainda mais o público em eventos e em estádios. No entanto, ainda não temos no horizonte a flexibilização do uso de máscaras. Achamos precipitado considerar isso agora”, disse no Twitter.

Na rede social, o governador novamente falou sobre a possibilidade de ter São João no estado. “Estou otimista com os números referentes ao #coronavírus não só na Bahia, mas no Brasil e no mundo. Com a queda de casos se mostrando consistente, há uma possibilidade concreta de ter festa de São João neste ano.