Rui Costa diz que há possibilidade de ocorrer São João em 2022 na Bahia

Em entrevista coletiva durante a posse da procuradora-geral do Ministério Público da Bahia, na tarde desta sexta-feira (4), o governador Rui Costa disse que há a possibilidade ocorrer São João em 2022.

“Sim, há a possibilidade do São João. Eu pedi para as pessoas que preparem a possibilidade, para que a gente eventualmente possa, uma festa que tem uma importância enorme na geração de empregos e na cultura do povo baiano. Se os números continuarem em queda e comprovadamente não houver risco para a população, sim, nós faremos o São João”, disse Rui Costa.